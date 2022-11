Tají oblíbená hvězda Ulice novou lásku? Jsem šťastná, prozradila

Tají hvězda Ulice Šárka Ullrichová nového partnera? Super.cz

„Jsem šťastná. Na partnera se zeptat můžete, ale neodpovím vám,“ odpověděla s úsměvem Šárka na dotaz Super.cz.

Herečka si zkrátka své soukromí pečlivě střeží a moc se o ní neví. Může za to i fakt, že neholduje ani sociálním sítím. „Já je moc neprožívám, navíc ten můj profil napadli hackeři. Sociální sítě by se ale měly jmenovat asociální sítě, protože nás jen oddělují.“

Před více než třemi lety herečka vzdala život v Praze a odstěhovala se do naprosté samoty, to teď ale změnila. „Já jsem se tam trošku zašila, ale už tam nebydlím. Bylo to dlouhý, byly to tři roky. Teď jsem se skulila z kopečka víc do města, ale jsem tam pořád poblíž, ale už je to Praha. Jsem holka z vesnice z Podkrkonoší a tu vesnici prostě potřebuji.“

S herečkou jsme si povídali během natáčení nového klipu k písni Zámek třetí české SuperStar Zbyňka Drdy (35), kde Šárka hraje. „Hraji tam depkařku. Ženu, která má depresi, a která se v tom hezky porochní, takže nic nového,“ dodala se smíchem Šárka Ullrichová. ■