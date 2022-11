Kvůli studiu medicíny odstoupila z finále soutěže krásy: 184 cm vysoká brunetka vzdala školu a vrátila se na molo

Jesika Holasová nejdřív vzdala soutěž krásy a potom vysokou školu. Super.cz

"Musela jsem studium vzdát. Byla jsem na tom psychicky i fyzicky špatně. Strašně jsem hubla, pořád jsem se jenom učila, čtrnáct hodin denně. Byla jsem šíleně vystresovaná. A zjistila jsem, že moje vášeň je někde jinde, v modelingu, ve kterém bych chtěla pokračovat," svěřila Super.cz Jesika, které je teprve jednadvacet, takže má ještě čas se do soutěže krásy opět přihlásit.

"Letos tedy ještě ne, ale příští rok bych to ráda znovu zkusila. Ale chci fotit, chodit přehlídky, takže jsem zase tady," smála se už vyklidněná Holasová, když si uvědomila, kde jsou její životní priority. "Ve škole jsem se držela zuby nehty až do září, kdy mi došlo, že nechci pokračovat. Toho, co se stalo, nelituji, strašně moc mě to posunulo. A budu na sobě dál pracovat," uzavřela. ■