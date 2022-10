Poprvé otěhotněla jako teenagerka, naposledy jako čtyřicátnice. Děsivé a traumatické, popsala Jamelia porod

Jamelia Profimedia.cz

Jamelia poprvé otěhotněla jako teenagerka, naposledy po čtyřicítce. Dceru Teju (21) má s Terrym Wallenem, otcem Tiani (17) je její exmanžel Darren Byfield a čtyřletou True a nejmladší dcerku má zpěvačka s partnerem, jehož totožnost nikdy neodhalila.

Porod pro Jamelii nebyl jednoduchý, skončil na sále urgentním císařským řezem poté, co jí ve 36. týdnu praskla voda, uvedl magazín Hello!

„Bylo to děsivé. Cítila jsem se, jako bych už měsíc rodila, ale nejdůležitější bylo udržet dítě uvnitř, co nejdéle to půjde. Prostě jsem musela vydržet. Bylo to pro mě nesmírně traumatizující. A pak se člověk musí zotavit z vážné operace během péče o novorozence,“ popisovala své pocity.

V nemocnici s ní byly starší dcery, manžel zůstal doma s mladší čtyřletou. „Jakkoli to zní sobecky, chtěla jsem to sdílet se svýma holkama. Vidět někoho při porodu by měla být také dobrá antikoncepce,“ řekla zpěvačka zmíněnému magazínu. ■