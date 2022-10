Veronika Khek Kubařová zastavila čas: V 35 letech pořád hraje princezny

Veronika Khek Kubařová hraje v 35 letech pořád princezny. Super.cz

"Myslím, že to byla jedna z mých posledních mladých hrdinek v pohádce," míní Veronika, která ztvárňuje šenkýřku Bětu, do níž se princ zamiluje. Už si ale zahrála i maminky. Proto nás zajímalo, jak vlastně vnímá přechod ve věku svých rolí.

"Je to skvělé, když člověk přijme to, že stárne a mění se vnitřně i z vnějšku. Nabízí to zase další škálu hereckých možností. Takže to vítám. I když si někdy povzdechnu, že vypadám jinak než před pár lety. Když to člověk nepřijme, tak mu z toho pak hrábne. Proto to radši přijímám," vysvětlila herečka.

Na divadle se ale zatím mladých rolích vzdávat nemusí. "Divadlo toho snese víc než kamera, je lichotivější. Hraju tam devatenáctiletou, ale i čtyřicetiletou," má opravdu široký rozptyl Kubařová, se kterou jsem si v našem videu popovídali i o zpěvu. V pohádce totiž zpívá s Janem Budařem duet a vidět ji můžeme i v muzikálu Branický zázrak, kde je partnerkou Tomáše Kluse (36). ■