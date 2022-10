Megan Fox a Machine Gun Kelly šokovali v kostýmu za Pam a Tommyho. Rapper herečce šňupal prášek z prsou

Megan Fox a Machine Gun Kelly Profimedia.cz

Slavný bývalý páreček z devadesátek se dostal opět do povědomí i díky osmidílné minisérii Pam & Tommy a nebyli by to Megan s Machine Gun Kellym, aby nezašli ještě trochu dál. Přímo na party předvedli scénku, kdy ‚Tommy‘ šňupe prášek z ‚Pameliných‘ ňader. Video zachycující bizarní akci pak sdíleli na Instagramu.

Kontroverzní dvojice si tak díky kostýmům rovněž prohodila barvu vlasů, zatímco brunetka Megan nasadila blond paruku, peroxidový Machine musel mít jako Tommy pochopitelně vlasy tmavé.

Hvězda Transformers zvolila úzké růžovo-vínové minišaty, které si na sebe oblékla kráska z Playboye a Pobřežní hlídky před více než dvaceti lety na slavnostní otevření komplexu Hard Rock Hotel & Casino v Las Vegas. Není pochyb, že podoba s předlohou byla tentokrát vskutku senzační… ■