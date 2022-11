To bude fičák: Kráska s výstavním dekoltem Amy Childs (32) má dvě malé děti a teď čeká ještě dvojčata

Britská sexbomba Amy Childs bude čtyřnásobnou maminkou. Profimedia.cz

Britská televizní hvězda Amy Childs známá z pořadů The Only Way Is Essex, Celebrity Big Brother či z vlastní reality série It’s All About Amy bude maminkou na plný úvazek. K jejím dvěma malým dětem – dcerce Polly (5) a synovi Ritchiemu (4) totiž přibudou ještě dvojčátka, jejichž očekávání oznámila na svém Instagramu, kde sdílela fotografii se svým partnerem a rostoucím bříškem pořízenou na obálku magazínu OK!