Tentokrát se odvázala: Sexbomba Bára Mottlová v latexovém růžovém oblečku vás v klidu nenechá

Na hlavě vystřídala mnoho paruk, na těle mnoho sexy oblečků. Rozhovor dělala v té nejvíc blonďaté paruce, jakou si můžete představit, a i v reálu má kráska blond vlasy. Nepřemýšlí o změně? "Já se cítím nejlépe jako blondýnka. Určitě budu blonďatit dál," usmívá se sexy herečka.

Vtipy o blondýnách jí ani trochu nevadí. "Naopak, já to zbožňuji, že se mám na co vymluvit. Kolikrát je i lepší říct, že tomu nerozumím a on to za tebe vždycky někdo rád zařídí," dodává se smíchem Bára. Ovšem jako balicí techniku to rozhodně nepoužívá. "Já se přiznám, že já žádné balicí techniky nemám. Já jsem člověk, který se potřebuje na partnera nacítit. Nějaké povrchní balení nepřichází v úvahu," prozradila Super.cz.

Kráska už nějaký ten pátek randí s přítelem, ke kterému se kvůli havárii ve svém domečku i odstěhovala, tak je jisté, že žádné balicí hlášky už nebude ani potřebovat. Bára je nejen šťastně zamilovaná, ale je i ráda, že může pomáhat. "Já si myslím, že když člověk může pomoct, tak by pomoci měl. Jsem velice šťastná, že vůbec můžu být něčím takto prospěšná," říká skromně. ■