Nejkrásnější česká lékárnice a oddávající má jasno. Přesně ví, kdo oddá jednou ji!

Svobodná Jana Doleželová ví, kým by jednou ráda byla oddána. Super.cz

Krásná lékárnice Jana Doleželová (41), která roku 2004 vyhrála titul Miss ČR, má aktuálně plnou hlavu spíš úřednických záležitostí. Kandidovala totiž za místní sdružení, kde svoji obec zastupuje už čtyři roky, a nedávno se vrhla do dalšího volebního období. Jako takový bonbonek je to, že může oddávat. Toho se ale kráska dříve obávala.

„Dlouho jsem si na tu roli oddávající netroufla. Mohla jsem oddávat už čtyři roky. Troufla jsem si až na konci toho volebního období, když jsem byla čtyři roky zastupitelkou. Možná zase oddávat budu, ale je to velká zodpovědnost a je to někdy složitější než pro ty, kteří stojí před tím oltářem,“ svěřila se Jana Super.cz.



Zatímco krásná brunetka ale vidí šťastné páry, které si říkají ano, sama je stále svobodná. Díky své práci už má ale jasnou představu o tom, kdo by měl jednou oddávat ji. „Já mám velmi dobrého kamaráda faráře, který křtil moji dceru, takže tam by ta volba byla jasná.“

A nejen proto, že by jednou chtěla být krásnou nevěstou, nezanedbává ani svůj vzhled. Kromě půvabné tváře se pyšní i dokonalou postavou. „Hodně sportuji a vyznávám zdravou životosprávu. Piji málo alkoholu. Snažím se hodně spát a vyhýbat se stresu,“ dodala Jana Doleželová. ■