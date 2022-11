Sabina Laurinová má v padesáti stejnou velikost jako její dcery: S děvčaty si půjčují oblečení

Sabina Laurinová má stejnou velikost jako její dcery Super.cz

Díky genům a tomu, že se stále udržuje v pohybu, tak může občas nahlédnout i do šatníku svých dcer, se kterými má stejnou velikost. „Já mám naštěstí nejmenší nohu, takže boty mi zůstávají a mám je jen pro sebe. Ale musím říct, že se obrátila situace,“ svěřila se Super.cz se smíchem herečka.

„Když byly holky malé, tak nakukovaly do mé skříně, vytahovaly různé kousky a chtěly si je půjčit, a dnes je to naopak. Takže když někam pospíchám a jsem už zoufalá, tak otevřu skříň mých dcer a slušně je požádám, jestli si může půjčit i něco maminka. Máme stejnou velikost, a to je úžasné,“ prozradila nám Sabina Laurinová, která na křest knihy Lahodně s etiketou dorazila v modrých šatech, ve kterých předvedla svou štíhlou figuru.

I když by se mohlo zdát, tak herečka rozhodně není živa jen ze salátů, a jak prozradila, sní takřka cokoli. „Nejsem příliš vybíravá, myslím, že sním cokoli. Je pravda, že vkus a chutě se člověku léty mění,“ dodala herečka. ■