Karolína Mališová ukázala partnera, se kterým chodí už 10 let! Je to dvoumetrový svalovec

Karolína Mališová s partnerem Foto: Se souhlasem K. Mališové

Modelka Karolína Mališová (25) chodí s přítelem Jakubem už deset let, ale po jejím boku ho vídáme absolutně výjimečně. Společenské akce nevyhledává a dlouho to vypadalo, že tento pár je již minulostí. Opak je pravdou. Karolína říká, že nyní prožívají lásku jako v začátcích vztahu.

Společně vyrazili na romantickou dovolenou do Itálie. "Prošli jsme si Neapol křížem krážem, vyrazili jsme na fotbalové utkání. Užili jsme si tu pravou Itálii. Byla to velká romantika a těší mě, že i po deseti letech jsou momenty, kdy je to stejné, jako bychom byli v začátcích," řekla Super.cz Mališová.

Karolína je jedna z mála úspěšných účastnic Miss, jejichž vztah přežil i soutěž krásy. S partnerem chodí od svých patnácti let. Svatba prý ale zatím v plánu není. "Oba jsme rok zpět dodělali vysokou, jsme stejně staří, zatím to není na pořadu dne. Ale věřím, že až to přijde, bude to boží," dodala Mališová. ■