Sestra fotbalisty Schicka se 3 týdny po porodu ukázala v prádle. Z nemocnice si odvezla jen plné poprsí

Kristýna Schicková Foto: Se souhlasem K. Schickové

Modelka Kristýna Schicková prochází těhotenstvím a porody jako nic. Po akcích běhala ještě den před narozením druhého syna a na molo by mohla okamžitě. Jen 20 dní po porodu Kristýna předvedla postavu v prádle.

"Je to fakt až neuvěřitelný. Jsem zpět ve formě. Téměř všechna kila jsem nechala už v porodnici," řekla Super.cz Kristýna Schicková, která je maminkou synů Eliota a novorozeného Liama. "Kromě prsou. Ta jsem si odnesla s sebou, a pořádná," dodala vtipně modelka.

Jako důkaz ukázala svoji postavu v sexy prádélku. Kristýna už by s přehledem mohla vyrazit na přehlídku jako modelka. A během pár dní to má také v plánu. "Je fakt neuvěřitelné, co ženské tělo dokáže," dodala Schicková. ■