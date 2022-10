Simona Krainová se pustila do Madonny kvůli obnaženému poprsí a slízla to od haterů: To se ozvala ta pravá, vzkazují

Hateři to Simoně Krainové zase nedarovali. Michaela Feuereislová

Že má Simona Krainová (49) haterů na rozdávání, není novinkou. V komentářích pod jejími příspěvky na Instagramu je jich mnohdy požehnaně. Když se nyní pustila do Madonny (64) za obnažené poprsí, výjimečně s modelkou její sledující souhlasili a opěvovali ji, že to přesně vystihla. V dalších diskuzích už to ale byla jiná píseň.

„Je to spíš smutné. Hodně smutné. To jako vážně? Proboha, proč? Kdo a proč jí našeptává, že tohle je správná cesta? Kde se ztratila ta nádherná ikonická královna popu? Kde je její půvab? Tohle má být vzor krásy pro novou generaci? Pro mladé ženy? Pro vaše dcery?“ pustila se do královny popu mimo jiné Krainová.

Jenže to si trochu naběhla. Jak je patrné i z výsledků naší ankety ZDE, většina lidí nechápe, proč obnaženou Madonnu kritizuje modelka, která se sama neváhá odhalit.

„Tak hlavně že když se fotí nahá ona, je to v pořádku,“ komentovala jedna ze čtenářek Super.cz na Facebooku. „Madonnu nemusím, ale Krainová by měla držet zobák,“ nebrala si servítky další. „Nevím, co Krainová řeší, sama napůl plastová a vystavuje se nahá. Ta má co kritizovat,“ pustila se do modelky jiná komentující. „Madonna je Madonna, umí na sebe upozornit. Kdežto někdo musí upozornit na Madonnu, aby se o něm psalo,“ zaznělo také. „Však jsou stejné, jedna jak druhá,“ přirovnal zase další z mnoha.

Pravdou je, že i Krainová občas sdílí obnažené fotografie, které často budí emoce. Jsou nicméně laděny méně vulgárně a více umělecky.

Nutno nicméně dodat, že nezastavitelná rebelka Madonna, která aktuálním odhaleným snímkem slavila výročí alba Erotica a knihy Sex, vzbuzovala bouřlivé reakce vždycky. Především obnaženým tělem. Vždyť i umělecké snímky, které právě pro knihu Sex nafotila v roce 1992, tehdy ostře kritizovali, že jde o „hardcore pornografické.“ A jak je vidět, šokovat a zjevně i pobouřit se královně popu daří dodnes. ■