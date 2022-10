Po autonehodě, kterou její partner nepřežil, se stala terčem trollů: Televizní hvězda popsala děsivou tragédii

Yazmin Oukhellou Profimedia.cz

Je to tři měsíce, co hvězda britské reality show The Only Way Is Essex (TOWIE) Yazmin Oukhellou (28) jako zázrakem vyvázla při strašlivé autonehodě v tureckém letovisku Bodrum. Tu její partner Jake McLean (✝33) bohužel nepřežil.