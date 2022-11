Iveta Vítová odložila snubní i zásnubní prsten ještě před rozvodem: Na chlapy ale nezanevřela

Iveta Vítová odložila snubní i zásnubní prsten ještě před rozvodem Super.cz

Šperky, které nosila jedenáct let odložila. Poté, co se rozešli s manželem Jaroslavem, už Iveta Vítová (39) nevidí důvod, proč by nosila snubní a zásnubní prsten. "Jsou uklizené, hodně pečlivě schované a dlouho tak zůstanou," řekla Super.cz.