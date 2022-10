Téma menopauzy pro ni není tabu: Daniela Peštová (52) prochází přechodem bez invazivních kosmetických zákroků

Daniela Peštová se nebojí mluvit o menopauze Super.cz

"O čem jiném by měl člověk mluvit než o tom, co právě zažívá, protože to téma zná. Zdá se mi, že je to pořád téma, které se tabuizuje. Stárnutí, pokud budeme mít to štěstí, se bude týkat každého z nás a neberu to jako něco negativního. Jsem vděčná, že se mi to děje, protože když stárnu, tak žiju. To, v jaké fázi života jsem, není něco, co bych měla skrývat, a snad to pomůže i ostatním ženám," míní Daniela.

Na rozdíl od jiných modelek se opravdu za přibývající vrásky nestydí, nenechává si píchat omlazující injekce ani výplně. "Víc mi to takhle vyhovuje. Jsem také strašpytel, co se jakýchkoli invazivních zákroků týče. Spoustu příkladů mám i ve svém okolí, kdy ani jedna z mých kamarádek žádný takový zákrok nemá. A dokonce ani moje maminka. Mám vedle sebe ženské vzory, které berou stárnutí jako něco, čeho bychom si měly vážit. To, že pak přestane fungovat tělo, je pro mě daleko strašidelnější, než vrásky nebo jestli mi něco trochu plandá," svěřila.

A jak o sebe tedy pečuje? "Velmi pečlivě. Baví mě kosmetika, zkoušení různých přípravků, jeden čas jsem si míchala i svoje oleje, teď jsem dotvořila další ucelenou řadu péče. Dávám přednost minimalismu i co se týče dekorativní kosmetiky. Čím je člověk starší, uvědomuje si, že čím je to jednodušší, tím je to lepší," domnívá se. ■