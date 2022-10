Malárie i banditi na cestě: Martin Písařík vyrazil na motorce do střední Afriky. Šlo o zdraví i o život

Martinu Písaříkovi šlo v Africe o život Super.cz

"Nevím, jestli bych to ještě absolvoval. Bylo to náročnější, než jsme si mysleli. Dohromady to bylo sedm měsíců cesty rozdělených i kvůli covidu do tří let. Povedlo se nám projet celé západní pobřeží od Maroka až do Kapského města. Teď pracujeme na střihu a v lednu byste měli sedmnáct dílů vidět v České televizi. A motorky i s tím doprovodným autem teď budeme mít vystavené v obchodním centru na Chodově," uvedl.

Na cestě šlo týmu o zdraví, a dokonce i o život. "Kameraman s řidičem dostali na předposlední etapě malárii. Na vlastní oči jsem viděl, co to s lidmi dělá, a není to nic příjemného. Pak bylo pár míst, kde jsem se necítil úplně bezpečně. Ale díky tomu, že jsme komunikovali hodně s místními, řekli nám, kde to opravdu nebezpečné je. Třeba v Nigérii nám řekli, ať si raději zajedeme padesát kimometrů, protože na bližší silnici jsou banditi, kteří by nás přepadli," svěřil Martin. ■