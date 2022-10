Světlana Nálepková poprvé o rozchodu s o 19 let mladším přítelem: Hlavu si čistila v extrémně nebezpečných podmínkách

Světlana Nálepková poprvé promluvila o rozchodu s o 19 let mladším přítelem Super.cz

Po dvanácti letech, kdy žila s o 19 let mladším přítelem Václavem Pleskou, je herečka Světlana Nálepková (62) opět single. Nevidí to ale jako defitinitivní stav. I když jsme se potkali na 150. repríze muzikálu Sestra v akci, kde hraje matku představenou v klášteře, jeptiškou určitě nebude. "Mám srdce otevřené, " řekla Super.cz.

K tomu, aby se z rozchodu vzpamatovala, jí pomohla cesta do Indie. Tentokrát ovšem ne duchovní, ale spíš na sportovní bázi. Absolvovala šestnáctidenní trek v horách. Přitom právě v Indii ji potkala výšková nemoc, kdy skončila s otokem mozku. "Člověk na to samozřejmě myslí, protože to nebylo moc příjemné, ale nebyli jsme tak vysoko, i když jsme původně měli jít výš, ale byla komplikace s počasím," vysvětlila.

Komplikace je tedy slabé slovo, podle toho, co nám herečka o cestě vyprávěla. "Neskončily monzuny, začaly závaly, byli tam zavalení lidé, odvážely je helikoptéry, nás zastavila policie před průsmykem, kterým jsme měli jít, protože tam napadl sníh, byly i laviny. S osmi Francouzi to špatně dopadlo," svěřila Světlana.

Přesto si ale cestu, kdy nakonec s partou osmi lidí šli trek kolem Annapurny pochvaluje. "Vyčistila jsem si hlavu, když jsem šestnáct dní jen šla. Měla jsem dost času na to, abych přemýšlela nad tím, co se stalo, proč, jak to mám vyhodnotit, co si z toho vzít a jak to bude dál. Spousta věcí mi došla a vím, co mi to mělo ukázat," udělala definitivní tečku nad svým bývalým vztahem Nálepková. ■