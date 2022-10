Obnažená prsa Madonny zvedla ze židle i Simonu Krainovou: Do královny popu se drsně obula

Simona Krainová Michaela Feuereislová

Madonna (64) svým obnaženým poprsím rozhodně vzbudila bouřlivé reakce, a to i ve vodách českého showbyznysu. Modelku Simonu Krainovou (49) obnažený hrudník slavné šedesátnice dokonce pobouřil natolik, že si neodpustila drsnou reakci na svém instagramovém profilu.

„Hned po ránu jsem se lekla, když na mě vyskočila tady ta věc,“ rozepsala se s tím, že není v jejím zájmu se někomu posmívat. Přesto se posměchu a odsuzování neubránila.

„Je to spíš smutné. Hodně smutné. To jako vážně? Proboha, proč? Kdo a proč jí našeptává, že tohle je správná cesta? Kde se ztratila ta nádherná ikonická královna popu? Kde je její půvab? Tohle má být vzor krásy pro novou generaci? Pro mladé ženy? Pro vaše dcery?“ ulevila si Simona a dodala, že je ráda, že sama dceru nemá.

„Protože když vidím ty strašně cool nové trendy, stahuje se mi malinko žaludek. Vypadat jako šlapka a chovat se tak je teď prý nejvíc cool,“ nešetřila ani nadávkami.

Modelka si stojí za tím, že její svět 90. let byl mnohem opravdovější a zábavnější a nebylo v něm alespoň tolik „bizáru“.

„Tyhle bizarnosti a provokace prezentující se online a křičící do světa o pomoc. O pomoc, která stejně nepřijde, protože se tím všichni jen náramně baví,“ pohoršila se na závěr.

Nutno dodat, že ani Krainová se nahoty nikdy nebála. Jen má nejspíš pocit, že se lze před fotoaparátem odhalit důstojným způsobem a snímky ladit umělecky, nikoliv lascivně a vulgárně. I to je ovšem otázka vkusu.

Madonniny výstřelky zkrátka nejsou pro každého. Pravdou ovšem zůstává, že se jí i tentokrát podařilo to, co úspěšně zvládá už celé dekády-provokovat. Jestli to dělá důstojně, nebo ne, necháme už na posouzení každého z vás. ■