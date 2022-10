A to si fanoušci mysleli, že už ničím nepřekvapí: Madonna ukázala holá ňadra

Madonna Profimedia.cz

Většinou je to zadeček, který strká před objektiv. Tentokrát ale Madonna (64) vytáhla skutečně eso z rukávu, jen co je pravda. Zrovna když si fanoušci začínali myslet, že známá provokatérka už zkrátka nemá čím překvapit, předvedla se kompletně nahoře bez.

Bradavky na obřím poprsí pochopitelně zakryla smajlíky, jinak by ji Instagram cenzuroval. Kromě toho ale obnažila hrudník v plné kráse. Trochu zarážející je také jeho velikost. Není to poprvé, co se popová královna pochlubila aktem, a nutno podotknout, že v minulosti se pyšnila o dost menším poprsím.

Snímek zveřejnila u příležitosti oslav 30. výročí alba Erotica. To vyšlo současně s její knihou Sex, která zvedla ze židle nejednoho puritána. Madonna pro ni nafotila explicitní snímky, které mnozí kritizovali jako „hardcore pornografické“.

A ani s věkem Madonna nezmírňuje, naopak, jako by chtěla věrné fanoušky ujistit, že je pořád ta rebelka, co už dekády šokuje šoubyznys. Svědčí o tom nejen její odhalené snímky, ale také erotické hrátky s tanečnicemi při koncertech nebo v hudebních videích s kolegyněmi z branže.

Bohužel ne všem je její vystupování po chuti a často je kritizována, že by měla ve svém věku zvolnit a být za „důstojnou dámu“. S tím si ale na Madonnu nepřijdete. Jak je vidět, popová diva má stále čím překvapovat. ■