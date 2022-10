Karlos s Lelou vyrazili po skandálu na Hrad. Bijec se pochlubil, jak jim to slušelo, a kritice neunikl

Karlos a Lela Vémolovi Michaela Feuereislová

„Vždycky tam potkáme plno známých, seznámil jsem se tam v minulosti i s Jirkou Krampolem, který nás i oddával, takže se těšíme moc,“ vzkázal fanouškům.

Hvězdnému páru, který aktuálně čelí skandálu kvůli Karlosově údajné nevěře s mladičkou pornoherečkou Rikou Fane, to velmi slušelo, na sváteční společenskou událost se vhodně vyšňořili a tím, jak jim to seklo, se bijec pochlubil i na sociální síti. Kritika ho v komentářích ovšem neminula.

„Žádné peníze ani luxus nenahradí to, co by měli mít dva mezi sebou. Žádné peníze nevynahradí zájem a důvěru. Jednou se ti to vrátí, jako každému. #karma,“ vzkázala zápasníkovi jedna ze sledujících.

„I bych vás pochválil, jste krásný pár, jen kdybys neměl šulka lumpa,“ rýpnul si jiný komentující, jehož poznámka si vysloužila mnoho lajků. „Lele to moc sluší. Tak už se prober a nepodváděj ji,“ vzkázala jiná fanynka.

Vémolovi se navzdory poznámkám fanoušků a kritice snaží jít dál, Karlos se dokonce nechal slyšet, že už se k věci nebude vyjadřovat. Zatímco Rika Fane mluví o jejich aféře a zveřejnila údajnou společnou konverzaci s Vémolou, ten stále tvrdí, že dotyčnou nezná.

Na sociálních sítích si vyměnili ostré nadávky, Karlos mladou blondýnku označil za feťačku a prostitutku, ona jeho za dno společnosti s tím, že to opravdu přehnal.

Chladnou kauza samozřejmě nenechala ani Lelu, která nejprve za manželem stála, ale pak přiznala zklamání. „Samozřejmě mě tato kauza zasáhla, nemám klapky na očích. Chtěla bych vám ale připomenout, že v mých botách nechodíte a svůj život a život svých dětí si s dovolením budu vést po svém a řídit se svým srdcem. Miluju svoji rodinu," nechala se slyšet a dala jasně najevo svůj postoj. ■