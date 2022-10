Manžel mě zbil tak surově, že jsem přestala slyšet na jedno ucho: Ze zpovědi družičky Alžběty II. jde mráz po zádech

Anne Glenconner Profimedia.cz

Sama baronka přiznává, že v 50. letech ženy, byť aristokratky, nebyly ve společnosti příliš uznávány a jejich manželé s nimi často jednali jako s dobytkem. Navíc byly vedeny k tomu snášet to bez námitek.

Její manžel koupil ostrov Mustique, kde zřídil luxusní resort, který si oblíbily princezna Margaret nebo hvězdy jako Mick Jagger či David Bowie a další. Ve společnosti byl lord Glenconner populární, byl zábavný, štědrý a velmi milující k jejich pěti dětem, popisuje Anne.

Za zavřenými dveřmi to byl ale sobecký, zničený a často nebezpečný muž. „Smutnou pravdou je, že jsem snášela domácí násilí po většinu našeho manželství,“ nechala se slyšet Lady Glenconner.

„Začalo to křikem, ale rychle přerostlo v plivání, strkání a házení věcmi,“ popsala s tím, že navzdory jeho prudké povaze bylo pro ni násilí šokem. „Házel po mně věcmi jako malé dítě, často aniž bych věděla, čím jsem si to zasloužila,“ popsala, co vypuklo už krátce po svatbě.

„Pořádně mě ale zbil jen jednou o mnoho let později. Přesto jsem za něj zůstala provdaná dalších 30 let,“ přiznala dále.

Došlo k tomu v 70. letech na ostrově Mustique při oslavě narozenin jejich dcer, dvojčat. Colin tehdy popíjel na baru s klienty a chtěl, aby je Anne šla pozdravit. Ta nechala děvčata s chůvou a šla se na chvíli věnovat hostům. Po chvíli se vrátila k oslavě, když za ní přispěchal rozzuřený manžel a přes zatnuté zuby procedil, aby ho následovala.

„Než jsem stačila zareagovat, popadl mě za ruku a odtáhl pryč z baru. Když mě odvezl vozem k našemu domu, aniž bych to čekala, udeřil mě zezadu do hlavy svou vycházkovou holí. Sesunula jsem se na zem a on si na mně vybil vztek. Snažila jsem se chránit si hlavu a prosila ho, aby přestal. Ale neudělal to. Byl tak vzteklý, že jsem myslela, že mě zabije,“ popsala příšerný incident Anne.

Ačkoliv neví, jak dlouho bití trvalo, po čase se její manžel unavil, odjel a Anne se odplazila do domu a zamkla v ložnici. Colin se mezitím vrátil do baru a přiznal přátelům, že právě „dal své ženě co proto“. Neudělali nic.

Anne měla proražený bubínek a na ucho kompletně přestala slyšet. Zůstala skrytá před dětmi, dokud se jí modřiny nezahojily. Jak to u tyranů bývá, Colin později přišel s omluvou a příslibem, že se to víckrát nebude opakovat. Vzhledem k vážnosti situace a přivolanému lékaři mu došlo, že zašel příliš daleko.

A protože ho někdo vlivný konfrontoval, bál se, že by mohl mít problémy se zákonem. Manželku uprosil, aby ho neopouštěla, ale manželství už nikdy nebylo jako dřív. Od té doby ji nikdy neuhodil. Setrvala s ním až do jeho skonu v roce 2010.

Dnes se Anne věnuje filantropii a podpoře týraných žen. Svůj životní příběh poprvé popsala ve své nové knize Whatever Next? Lessons From An Unexpected Life, která vychází 17. listopadu. ■