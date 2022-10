Líbí se vám? Tato blondýnka bude Česko reprezentovat na Miss Earth. Palce jí bude držet i o 18 let starší hokejista

Anežka Herálecká Foto: Česká Miss Essens

Do letošního klání na Miss Earth, soutěže krásy s důrazem na ekologii, Česko vyšle dvacetiletou Anežku Heráleckou, která je aktuálně v Top 20 národní soutěže Česká Miss Essens.

„Miss Earth je velmi prestižní soutěží s obrovským přesahem, co se týče udržitelnosti, ekologie a ochrany přírody. Mně jsou tato témata velmi blízká a už od dětství jsem tímto směrem byla vedena,“ říká Anežka.

Anežka se závodně věnovala modernímu tanci, který předvede i v rámci volné disciplíny, celkem si s sebou bere přes dvacet šatů. Na zkušenost, která ji čeká, se velmi těší. „Moc se těším, až potkám kandidátky z jiných zemí. Často jsou to slečny, které se na soutěž připravují od svých dvanácti let a opravdu soutěží žijí, bude zajímavé to sledovat,“ míní.

Kromě rodiny bude Herálecké držet palce také partner, bývalý hokejista Marek Chvátal (38).

Finále českého klání o titul královny krásy proběhne 11. prosince, kdy zároveň vyvrcholí reality show Hledá se Miss, která v rámci České Miss Essens probíhá a v níž dívky ukazují své dovednosti a znalosti. Ke sledování je v sobotu večer na FTV Prima.

Světová soutěž Miss Earth se bude konat už o měsíc dřív, mezi 11. a 29. listopadem. ■