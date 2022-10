Člen britské královské rodiny se upsal reality show. Za účast v soutěži dostane balík!

Mike Tindall Profimedia.cz

Vůbec prvním členem britské královské rodiny, který se objeví v reality show (I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!) bude Mike Tindall, manžel Zary Tindall, vnučky zesnulé královny Alžběty II. a sestřenice nástupníka trůnu prince Williama.