Do skandálu nevěrného Vémoly se vložila Dominika Myslivcová! Drsně zkritizovala Karlose i jeho milenku

Dominika Myslivcová Foto: se svolením D. Myslivcové

Dominika uvedla, že i když se jí kauza netýká, nemůže to přejít bez povšimnutí. Veřejně proto vyjádřila podporu Lele Vémole (33), se kterou nejsou v žádném blízkém vztahu.

"To, že je Vémola prase, co ho nedokáže držet v kalhotách, vědí asi všichni. Určitě i sama Lela ví, co doma má. Ale řešit to takhle veřejně? Dávat rozhovory na všechny strany? Usmívat se do kamer jako nějaká frajerka, protože spala s chlapem, co měl měsíc zpět svatbu a má doma dvě krásné děti? Zákeřně ukazovat důkazy? To jí jako máme všichni zatleskat? Nebo k čemu tohle divadlo?" ptá se mladé Riky Myslivcová.

Ani dál si nebrala servítky, dle svých slov nechápe, že v sobě Rika nemá "trošku nějaké ženské solidarity". "Normálně je mi z ní zle. Zase se ukázalo, jak dokážou být některé ženy svině, protože chlap by tohle nikdy neudělal. Nikomu nic zlého nepřeju, ale karma je zdarma a doufám, že se jednou ocitne ve stejné situaci a pochopí...," vzkázala Myslivcová.

Dominika prý není fanynkou Lely, takové veřejně zostuzení si ale podle ní matka dvou dětí nezaslouží. "Abych to uzavřela: snad se slečně usíná dobře s pocitem, že někomu cíleně způsobuje bolest. Hnus," dodala Myslivcová. ■