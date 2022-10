Bez pomoci rodiny a chůvy by moderovat v zahraničí nemohla: Zorka Hejdová popsala režim na Kanárech

Zorka Hejdová Foto: soukromý archiv Z. Hejdové

„Naši odletěli před pár dny zpátky domů. Byli tu s námi dvanáct dní a hlídali Nikyho, když se Míra musel vrátit do Čech, aby dohnal práci a schůzky,“ popsala Super.cz Zorka jejich režim.

„Oba si to tu moc užili a stejně jako v případě Mírovy maminky, která tu byla s přítelem v září, to pro ně znamenalo úžasně strávený čas s vnoučkem. Tenhle plán byl jasně daný od začátku. Když natáčím, jsem většinou půl dne pryč a bez hlídání bych tady práci nemohla realizovat,“ vysvětlila.

Teď to Hejdovy bude čekat naposledy, kdy se Míra vrací do Čech. „Do třetice nás navštíví moje kamarádka/chůva s dcerou, která hlídá Nikoláska i u nás, když jezdím vysílat do rádia. Máme to s návštěvami pestré,“ řekla Super.cz.

Čas na Kanárech prý strašně letí, pořád se něco děje. „Je neuvěřitelné, že už probíráme, jakou podobu bude mít finále. Užívám si to, a i když to pro mě byla ze začátku úplně jiná poloha, než na jakou jsem v moderování zvyklá, velmi rychle jsem se našla a teď už se cítím jistá v kramflecích.“

Potvrzuje, že většinou jsou to pro soutěžící dramatické situace a často loučení plné slz, takže humor jde stranou. Svěřovat se můžou jen navzájem, protože nejsou ve spojení se svými blízkými. Mobily slouží pouze k focení, natáčení videí a přijímání zpráv ze štábu.

Umí si Zorka představit být dva měsíce odstřižená od dění? „Na jednu stranu neumím, ale na druhou, musí to být skvělé. Když jsem se bavila s účastníky první série, říkali, že dva měsíce bez mobilu v ruce byla jedna z nejlepších věcí na celém pobytu ve vile. Je to prý nesmírně osvobozující,“ řekla Super.cz Hejdová. ■