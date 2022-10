Kradli jí jídlo, šířili o ní drby. Češka, která ohromila svět, nyní po triumfu promluvila o tvrdém konkurenčním boji

Mariana Bečková Foto: Se souhlasem M. Bečkové

Modelka Mariana Bečková se na jedné z nejprestižnějších soutěží krásy světa umístila mezi pěti nejúspěšnějšími a pyšní se korunkou a titulem 4th Runner Up. Marianě se tím otevřely dveře do světa a do Česka se jen tak nevrátí.

"Byl to můj sen být součástí Miss Grand International. Je to za mě nejlepší organizace na světě. Soutěž s nejvyšší úrovní. Jsem šťastná. Čeká mě nádherný rok plný úžasných příležitostí. Měla jsem schůzku s majitelem, říkala jsem mu, že chci hrát, zpívat, bude se o mě starat. Otevřelo mi to spoustu dveří," řekla Super.cz Mariana, kterou nyní čeká cestování.

"Začínáme indonéskou tour, pak přelétáme do Thajska, kde budeme téměř dva měsíce. Pak snad na Vánoce poletím domů, chci vidět rodinu a oslavit to s nimi. Na finále přiletěla maminka, nevlastní táta a partner, ale babička a zbytek rodiny ne. Takže bude pořádná oslava. V lednu se pak budu vracet a čeká mě tour po Latinské Americe a poté Afrika. Všechny cesty budou placené, lety jen byznys třídou. Bude to nádherný rok," těší se Bečková.

Evropanky se obvykle na těchto soutěžích na nejvyšších příčkách neumísťují. Čím Mariana zaujala? "Hlavní bylo to, že jsem od začátku jela naplno. Letěla jsem si pro korunku, já si to sem nejela užít, na dovolenou, já jsem jela s jasným cílem. Neletěla jsem si to zkusit, letěla jsem vyhrát," říká sebevědomě Bečková.

Do přípravy dala všechno. "Připravovala jsem se dvakrát i v Thajsku, utratila jsem šíleně moc peněz za lekce chůze, make-upu. Měla jsem lekce s těmi nejlepšími. My Evropanky máme modelkovskou chůzi, chování. Tady ale chtějí herečku, show. To my Evropanky neumíme. Musela jsem se dostat do role, a to v Evropě nikdo neučí. Oni mě neučili jen chodit, učili mě se chovat, vyjadřovat se, dostat si do hlavy, že jsem ta nejkrásnější na světě, to je to, co holky v Latinské Americe nebo v Asii mají. To obrovské sebevědomí. V Asii a v Latinské Americe se celý život připravují jen na tohle. Od dětství mají jasnou cestu," vysvětluje Mariana.

Zároveň přiznala, jak velká byla konkurence. To, že byla favoritkou, jí občas pořádně znepříjemňovalo život. "Některé holky fakt přijely bojovat. A to doslova. Všemi zbraněmi. Cítila jsem to hlavně v tom, že mě braly jako favoritku, a čím více se blížilo finále, tím více začaly dělat naschvály. Začaly jet drby, šířily o mně odporné věci, začala jsem cítit, že mi házejí klacky pod nohy. To zažila i pozdější vítězka z Brazílie, která byla také favoritkou," prozrazuje.

"Poslední týden mi každý večer někdo sebral večeři. Jsem vegan a mám alergii na lepek, takže to byl velký problém. Když mi vzali večeři, znamenalo to, že já byla o hladu. Produkce mi raději začala jídlo schovávat," šokuje Mariana.

Je ráda, že to má za sebou. Jaké ceny si odnesla? "Určitě je to finanční výhra, placené pracovní cesty a pracovní kontrakty. Je to pro mě otevření nových dveří," dodala Bečková. ■