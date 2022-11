„Malý Menšík“ se po letech vrátil před kameru: Takhle dnes vypadá Zemánek z komedie Což takhle dát si špenát

Hvězda filmu Což takhle dát si špenát exceluje v novém seriálu Super.cz

Kdo by si nepamatoval legendární film Což takhle dát si špenát, ve kterém exceloval sám Vladimír Menšík. Ten si na place oblíbil dětského herce Michala Kocourka (57), kterého prohlašoval za svého syna. „Malý Menšík“, jak se mu začalo přezdívat, se natáčení mnoho let vyhýbal, až seriál O mě se neboj ho přesvědčil vrátit se zpátky na televizní obrazovky.

Kdo by čekal, že si herec pohled sám na sebe na plátně užívá, je na omylu. "To já jsem vždycky nesnášel. Už od těch čtyř let jsem se na sebe nemohl koukat," překvapil nás Michal a zavzpomínal na chvíle, které strávil s hereckou legendou Menšíkem. Divil se, kolik let uplynulo. "Což takhle dát si špenát, to mi bylo deset. To je 47 let!" zděsil se.



Na samotné natáčení vzpomíná s láskou. "Já jsem rád, že jsem součástí takového filmu, protože pan Menšík mě tam stále představoval jako svého syna. On si z toho udělal svůj další výstup," smál se. "Nikdo netušil, že z toho vznikne nádherný ikonický film a pro mě je to čest," prozradil Super.cz.

V herecké branži zůstal po celý život jako producent a majitel několika pražských divadel, ovšem za krátký čas toho jako herec odvedl neuvěřitelně mnoho. "Já jsem rád, že se na mě nezapomnělo, že po mně něco zůstalo, a že těch skoro 70 inscenací a filmů, které jsem natočil do svých pětadvaceti let, je furt v povědomí," svěřil se.



A ani do budoucna další práci před kamerou nevyloučil. "Toto natáčení pro mě byla nádherná krátká životní etapa a ve chvíli, kdy by přišla nějaká nová nabídka, tak budu zvažovat," pronesl. ■