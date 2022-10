Manželka Aleše Hámy se má: Oblíbený moderátor je v kuchyni opravdu borec!

Aleš Háma je nejen herec a muzikant, ale i moderátor. Foto: Milan Malíček, Právo

To se manželka Gábina má, když Háma ovládá kuchařské umění. Otázkou je, jak se často při vytíženosti do kuchyně dostanete? „Často! Když jsem doma, vařím každý den. Většinou to mám tak, že přijdu z divadla a navařím na druhý den. U nás z 90 procent opravdu vařím já,“ svěřil Super.cz Háma.

Zajímalo nás, jestli skutečně vaří ještě večer, když dorazí z představení. „Jo, pro mě je to relax a odpočinek. Přijdu rozpumprdlíkovanej z divadla, a kdybych si šel lehnout, neusnu. Často si pustím buď audioknihu, nebo nějakou muziku, otevřu si flašku vína a u toho vařím.“

Den před naším povídáním dělal třeba kance na houbách a bramboračku. A to zvíře sám ulovil a zpracoval! Lov ho baví a vaření taky. „Výchozí pozice je jednoduchá: Chlap vařit může, ženská musí,“ komentuje svoje působení v kuchyni.

Pochopitelně se nejde nezeptat, co vaří nejraději. „Asi všechno. Když děti na mě vyhrknou – nedělal jsi dlouho rostbíf, tak ho udělám. Oni si říkají, inspirují mě kluci i manželka Gábina, ta miluje syrovou rybu s citronem, ceviche. Každý má nějaká jídla, chutě, točíme to. Často to bývají kotlíková jídla – chili con carne, boloňská, omáčky, něco, co se dá ohřát.“

Jediné, v čem prý nejede, je sladké. Ovšem okamžitě podotknul, že jeho majstrštyk je crème brûlée. „Když už to musí být, udělám ho jednou do roka,“ směje se Aleš.

