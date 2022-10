I módní ikona se někdy sekne: Victoria Beckham přiznala, které outfity, jež s Davidem oblékli, ji dodnes straší ve snech

Victoria Beckham Profimedia.cz

Victoria Beckham (48) je jednou z největších módních ikon na planetě, a ne nadarmo k ní vzhlíží miliony žen. Ovšem i ona měla za ta léta v showbyznysu slabé chvilky. O jedné takové promluvila v pořadu Watch What Happens Live!

Tam přiznala, že v ní kožené modely z londýnského večírku Versace Club Gala Party v roce 1999, které vynesli s manželem Davidem (47) a doplnili téměř stejnými krátkými sestřihy, dodnes vyvolávají noční můry.

„Nahání mi to hrůzu,“ zavzpomínala. „Straší mě to, ale zároveň to miluji,“ dodala s tím, že nejen že bylo v modelech od Gucciho neskutečné vedro, ale došlo k módnímu faux pas, protože šlo o večírek Versace, na který vynesli jiného návrháře.

„Opravdu jsme nad tím přemýšleli, David to zvažoval dlouho. Byla v tom jistá naivita, což je sladké,“ dodala se smíchem k věci.

Victoria se nad svými módními výkřiky z minulosti umí povznést, ovšem kritická je k ní i její jedenáctiletá dcera Harper. „Nedávno si prohlížela nějaké moje fotky z dob Spice Girls a řekla mi, že ty moje sukně byly neakceptovatelné. Že byly příliš krátké. A dost ji to znechutilo. Sama by prý takové rozhodně nikdy nenosila, tak uvidíme,“ popsala Victoria. ■