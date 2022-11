Prognóza byla, že po skoku do vody zůstane ležet. Dnes Martin Zach vrcholově sportuje a má krásnou rodinu

Martin Zach popsal chvíle po tragickém skoku do vody. Super.cz

O osudném skoku i životě s hendikepem Zach otevřeně promluvil v pořadu Po pravdě, který diváci uvidí ve středu 2. listopadu na Super.cz.

Dnes se Martin Zach pohybuje na invalidním vozíku, sportuje a žije aktivně. Na vrcholové úrovni se věnuje hodu kuželkou, v tomto sportu Česko dokonce reprezentoval na mezinárodní úrovni.

„Do minulého roku jsem byl reprezentant České republiky, teď už nejsem, protože nastaly nějaké změny ve vedení. V letošní sezóně mi zdravotní stav nedovolí se připravovat a trénovat. Ale jinak jsem jezdil na nejvyšší závody kromě paralympiády. Takže mistrovství světa, mistrovství Evropy, Grand Prix, mistrovství republiky, mezinárodní meetingy...,“ popsal v pořadu Po pravdě.

Ke sportu vede i své dvě děti, s manželkou Martinou vychovávají dceru Beatu a syna Adriana. V zimě rodina jezdí na lyže, v létě se věnuje outdoorovým aktivitám. „Rodina mi dává nejvíc energie. I když ji děti také hodně berou, je to impuls ráno vstát z postele,“ řekl.

Věnuje se také podnikání. Má obchod s oblečením pro vozíčkáře nebo s praženou kávou. V rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde sám strávil několik měsíců, působí jako tzv. instruktor soběstačnosti, kde se věnuje „novým“ vozíčkářům. „Učím je přesuny, mobilitu na lůžku, oblékání... A tam obvykle společně řešíme i to, co se stalo, jak se to stalo, co dál v životě, snažím se jim předávat praktické vychytávky,“ popsal.

Nejen hendikepovaným lidem pak vzkázal: „Život na vozíku nekončí, pro mě je třeba plnohodnotnější, než byl dřív,“ dodal Zach.

Celý rozhovor s Martinem Zachem si můžete poslechnout od 2. listopadu na Super.cz a v podcastových aplikacích Podcasty.cz, Spotify a Apple Podcasts.