Gang na motorkách přepadl zpěváka skupiny Union J. Otřesný zážitek s výhrůžkami smrtí popsal do detailu

Josh Cuthbert má za sebou příšerný zážitek. Profimedia.cz

Třicetiletý zpěvák uvedl, že se celý incident odehrál jen pět minut od jeho domova. „Jel jsem po dvouproudé silnici, která byla úplně prázdná. Mé auto bylo jediné široko daleko a najednou se za mnou objevily dvě motorky Harley Davidson. Jeden muž s motorkou zajel přímo do mého pruhu a otočil se bokem ke mně tak, že jsem musel rychle zastavit, abych do něj nenarazil. Druhá motorka zastavila přímo za mým autem. V tu chvíli se mi zbláznily parkovací senzory a nemohl jsem se vůbec pohnout. Byl jsem tam jako přikovaný,“ popsal svou zkušenost zpěvák, jenž nepopíral, že byl šíleně vyděšený.

„Dva z nich pak sesedli z motorek a jeden přišel k mému oknu a druhý k oknu spolujezdce a křičeli pořád dokola ‚Vypadni z auta, okamžitě vypadni!‘ Já na ně řval zpátky, že nevystoupím. Pak byli ještě naštvanější a agresivnější a chlap po mé pravici začal opakovaně mlátit pěstí do okna a snažili se mě dostat ven. Nechápu, že se to okno nerozbilo,“ pokračoval Cuthbert s tím, že muž za oknem spolujezdce narážel hlavou do skla ve snaze ho rozbít, ale naštěstí ani on neměl štěstí.

„Jeden z nich řekl, že pokud nevystoupím z auta, zabijí mě. Opravdu to bylo děsivé, byl jsem v pasti a nemohl se pohnout. Nemohl jsem ani najít telefon, abych zavolal policii, protože jsem měl všechny věci rozházené, jak jsem musel rychle zastavit. Naštěstí asi po minutě začala přijíždět další auta a oni pak nasedli na motorky a odjeli. Když odcházeli, ve vzteku mi ještě rozbili zpětné zrcátko,“ zakončil svou děsivou výpověď Cuthbert, pro nějž je tato zkušenost dalším otřesným zážitkem spojeným s jeho vozidlem. V roce 2015 havaroval se svou manželkou Chloe Lloyd v Londýně. Oba utrpěli naštěstí jen lehčí zranění. ■