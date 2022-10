Výstřih až k pupíku a průsvitná sukně: Miss Kopíncová držela drastickou dietu, při výšce 184 cm má 93 cm přes boky

Karolína Kopíncová držela drastickou dietu, takhle zhubla. Super.cz

Nejodvážnější model na přehlídce návrhářky Tatiany Kovaříkové tentokrát vyfasovala minulá Miss Czech Republic. Karolína Kopíncová (24) předvedla dekolt v šatech s výstřihem až do pasu, sukně byla transparentní, takže ukázala dlouhé nohy v podstatě jen v kalhotkách.

"Tenhle model jsem zkoušela jako první a připadalo mi, jako by byl šitý přímo na mě. Jsou modely, ve kterých bych mohla vypadat víc nahá. Mám ráda, když člověk ještě dává prostor fantazii. Navíc jsem modelka, a kdybych se styděla za každý výstřih, tak bych asi byla ve špatné branži," míní Karolína.

Ta má teď figuru dokonalou, pořádně na tom zapracovala, protože měla za prací odjet do Dubaje. "Potřebovala jsem shodit, abych měla 93 centimetrů přes boky. Podařilo se to, ale ozvala jsem se o dva dny později, když už byly všechny modelky zabookované, tak mě to čeká až v lednu," upřesnila.

A jak i tak štíhlá Kopíncová hubla? "Bylo to těžké a tohle hubnutí bylo úplně jiné než před Miss před třemi roky. Musela jsem si dávat velký pozor na stravu. Dietu jsem držela dva měsíce, na poslední dva týdny jsem si nasadila proteinovou. Pak jsem začala pomaličku zařazovat normální stravu a tím, že mám teď dost času, tak se chci té proteinové úplně vyhnout a přirozeně to dotáhnout," uzavřela. ■