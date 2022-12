Hvězda seriálu O mě se neboj Veronika Arichteva prozradila, jak ji sekýroval manžel

Veronika Arichteva prozradila, jak funguje spolupráce s manželem Bisim na place Super.cz

"My jsme spolu točili po dlouhé době. Vždycky to máme tak, že se musíme sehrát a trošku si ujasnit ty naše místa," naznačila komplikace na place krásná herečka. "Ano, já jsem do toho trošku kecala, samozřejmě víc, než bych do toho kecala jinému režisérovi," přiznala se Veronika.



Ta mimo jiné i práskla, že ani manžel ji nešetřil. "Bisi na mě byl přísnější, než by byl na jiný herečky. My jsme si kvit," vtipkuje režisérova manželka. Super.cz rovněž prozradila, že roli nepřijala na první dobrou. "Nabídka přišla hned v počátku, abych to hrála já, a my jsme s Bisim radikálně řekli, že ne," překvapila nás Veronika.

Nakonec ale vše přehodnotili, a jelikož se nejedná o dlouhodobý projekt, nabídku nakonec přijala. "Bylo to velký rozhodování, ale všechno jde. Hlavně vědomí toho, že jde o dva a půl měsíce. Kdyby přišla taková nabídka na hlavní roli do nějakého dlouhodobého projektu, tak bych ji určitě v tuto chvíli nemohla vzít," říká zodpovědně. ■