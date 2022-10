Iveta Vítová je kvůli rozchodu s manželem ve svízelné finanční situaci: Je to hodně na křeč, přiznala

Iveta Vítová musí sama finančně zvládat péči o děti a je to hodně na křeč. Super.cz

Zatím se stále jenom dohadují s právníky. "Rozvod ještě ani nezačal," řekla Super.cz moderátorka Iveta Vítová (39), kterou její manžel Jaroslav Vít vyměnil za novou lásku a musela se s dětmi Anetkou a Matýskem odstěhovat z domu, kde s manželem žila, do bytu. Musí se dost ohánět, aby to finančně zvládla.

"Bude to ještě běh na dlouhou trať, pořád se stýkám s právníky, na druhé straně je to asi totéž. Řeší se nějaké kompromisy, které vyřešit asi nejdou, tak to jde celé k soudu, což jsme si asi ani jeden nepřáli. Prostě se neumíme dohodnout," upřesnila Iveta s tím, že k dohodě nedošlo ani v majetkovém vyrovnání, ani co se týče péče o děti.

Iveta žije sama s dětmi, její stále ještě manžel je vídá. "Má o ně zájem, je to jejich táta. Občas se vídají, to je v pořádku," uvedla.

Finanční situaci ale prý řeší sama. "Je to hodně na křeč," přiznala moderátorka, která je na mateřské dovolené a občas si přivydělá aspoň spolupracemi, například na sociálních sítích nebo také navrhla vlastní kolekci šperků. "To jde ale většinou pouze o barter. Ale je to fajn a pomáhá to," vysvětlila Iveta, která si díky spolupracím například dozařizuje byt.

"Snažím se, dělám, co můžu, ale mateřskou dovolenou bych si představovala jinak. Jsem z toho unavená. Radši bych místo vysedávání u mailů do noci a běhání po právnících chodila se synem do zoologické," uzavřela. ■