Návrat na červený koberec v plné parádě: Úchvatná Rihanna vyvedla i otce svého dítěte, který se od ní nemohl odtrhnout

Rihanna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rihanna (34) vypadala fantasticky na středeční premiéře filmu Black Panther: Wakanda nechť žije, který běží už i v českých kinech. V modelu od Ricka Owense, který lichotil jejím křivkám, jí to nesmírně slušelo a není divu, že se od ní její partner nemohl odtrhnout.

Rapper A$AP Rocky doprovodil svou polovičku v ležérním obleku stejné barvy, aby s matkou svého dítěte ladil, a nešetřil polibky a zamilovanými pohledy.

Pár přivítal v květnu chlapečka a zpěvačka a podnikatelka se v posledních měsících věnuje převážně jemu. Podílela se nicméně na soundtracku hojně očekávané marvelovky, single by měl vyjít v pátek. Půjde o její první song od roku 2020, kdy vydala duet Believe It s rapperem PartyNextDoor. Poslední album Anti jí vyšlo v roce 2016.

Fanoušci se nemohou dočkat Rihannina návratu a vyloženě škemrají, ať vydá novou muziku. Majitelka kosmetického impéria a značky prádla Savage x Fenty se ale věnuje převážně podnikání. V únoru nicméně vystoupí v poločase na Super Bowlu, což bude její první hudební vystoupení za poslední 4 roky. ■