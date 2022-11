Před 15 lety bodovala v soutěži krásy: Někdejší misska se před objektivem předvedla nahá

Lilian Fischerová Foto: Super.cz/se svolením L. Fischerové

„Vybírám si a je to spíše výjimečně,“ svěřila se Lilian, která nafotila sérii smyslných snímků. Vedle focení se posledních několik měsíců věnovala mimo jiné přípravám jedinečné charitativní akce, kterou je muzikálového představení Horečka nedělní noci. „Za tímto projektem se vždy skrývá několikaměsíční práce. Tak je tomu i tentokrát. V mnoha směrech už jsme sehraný tým a víme, co očekávat a na co se zaměřit. Je pravdou, že tento rok máme rekordní počet účinkujících. Bude nás celkem 120, což už je pořádný kolos,“ svěřila se herečka a modelka, která se na jevišti Hudebního divadla Karlín objeví spolu s Václavem Koptou, Leonou Machálkovou, Ondřejem Rumlem, Míšou Tomešovou, Ivanou Korolovou nebo Anetou Krejčíkovou.

„Některá čísla jsme obměnili, stejně jako účinkující. Ne z důvodu, že by odstoupili či jsme se nějak nepohodli, ale není zkrátka možné, aby se podařilo, dostat všech 120 totožných umělců v jeden konkrétní čas na jedno místo. Vždy to beru jako výzvu, že do představení má vstoupit někdo nový, kdo do něj vnese zase jinou jiskru,“ svěřila se Lilian, která působí jako herečka a tanečnice a na jevišti je jako ryba ve vodě. ■