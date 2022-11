Tentokrát se držel celkem při zemi: Milan Peroutka při focení odhalil vyrýsované břicho a hruď

Milan Peroutka Foto: archiv Perutě

Slavnostnímu křtu desky Abrakadabra předcházelo také focení, při kterém se zpěvák tentokrát držel poměrně při zemi. Přestože se v už minulosti pustil do pózování před objektivem bez svršků, nyní dal na odiv jen něco. Přestože má zpěvák a herec stále nabitý program, čas na fitness si i tak najde. „Pro mě je nejnáročnější se dostat do posilovny. Když už tam jsem, tak si poradím. Nemám trenéra, někdy cvičím s kamarády. Ale nevadí mi cvičit sám,“ svěřil se Milan, který se při tvorbě nového alba spojil se špičkami mezi hudebními producenty.

Největším highlightem desky je píseň „Můj svět“, která byla vytvořena ve spolupráci s legendární slovenskou kapelou No Name. „Jednoduše jsem se zamyslel nad jmény, se kterými bych se chtěl umělecky spojit a ke kterým jsem cítil nějaké sympatie. Osmělil jsem se a zhodnotil, že horší reakce než obyčejné ‚ne‘ přijít nemůže. A tak se stalo, že jsem klavíristovi Zolimu Šallaiovi poslal několik textů. On se pár dní nato ocitnul u velkého křídla u nás v obýváku a předehrál mi první melodickou linku,” vzpomínal frontman kapely Perutě na vznik songu „Můj svět“, který je pro kapelu nejen potenciálním hitem, ale i jedním z profesních vrcholů. ■