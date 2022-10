Vystresovaná Monika Absolonová: Na jubilejním Slavíkovi ji čeká velká výzva, při níž uctí Hanu Zagorovou

Monika Absolonová Michaela Feuereislová

„Hanku jsem obdivovala jako zpěvačku už od malička. Když jsem ji pak později potkala osobně, byla jsem překvapená, jak je nesmírně milá, vstřícná, lidská a empatická. Měla jsem to štěstí, že se z nás staly kamarádky a pravidelně jsme se potkávaly,“ uvedla Monika, která je před svým vystoupením poněkud vystresovaná. Odchod zpěvačky, která zemřela 26. srpna, nesla velmi těžce. O to větší výzva ji nyní čeká.

„Na Slavíka se těším, a zároveň mám velký respekt, protože budu zpívat Hančinu píseň na její počest, a to mi bude způsobovat stres. Mám k Hance velkou úctu a respekt a budu se bát, abych jí to nepokazila. Nerada bych, aby si někde v nebi říkala: ‚Cos to, Móňo, provedla‘. To by mě moc mrzelo," řekla Monika Absolonová.

Vystoupí také loňští vítězové Ewa Farna, Marek Ztracený a Mirai a na jevišti se vystřídají i další velká jména české pop music jako Olympic, Jiří Korn, Dara Rolins, Vojtěch Dyk nebo skupina Lucie. Ceremoniál proběhne v sobotu 12. listopadu, TV Nova je odvysílá v přímém přenosu. ■