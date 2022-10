Velkou lásku rok před čtyřicítkou Tereza Černochová nečekala: Zahořela jsem víc, než jsem si dokázala představit

Svobodná maminka Tereza Černochová promluvila o velké lásce, kterou teď po mnoha letech prožívá Super.cz

S Terezou jsme se setkali díky tomu, že vystupovala na módní přehlídce Tatiany Kovaříkové. S návrhářkou se potkaly díky StarDance a od té doby jsou kamarádky. "Do její stáje jsem se toužila dostat už předtím a jsem strašně ráda, že to nakonec přišlo. Aspoň je mezi těmi modelkami ten normální ženský průměr," usmívala se Tereza, které to v Tánině modelu na mole velmi slušelo. Připustila ale, že šaty od módních návrhářů si vzhledem k omezeným finančním možnostem dovolit nemůže.

Povídali jsme si o její dceři Lauře. "Je to bystré děvče. I z té umělecké stránky toho má v sobě docela dost. Uvidíme, jak se to bude promítat v dospívání. Jsem zvědavá, co nás čeká v pubertě," má trochu obavy zpěvačka.

Museli jsme samozřejmě probrat i to, že Tereza nedávno přiznala, že je po dlouhé době opět zamilovaná. A žár stále trvá. "Neříkala bych to, kdyby to bylo nějaké letmé vzplanutí. Když už to řeknu, tak to musí být. Za rok mi bude čtyřicet. Myslela jsem si, že se velké lásky prožívají, když je člověk mladý a blbý," svěřila.

"Je zajímavé, že i po dlouhé době, co je člověk sám a je cynický, může zahořet víc, než si myslel, až ho to samotného překvapuje. Musím říct, že je to moc hezký pocit. Jsem po dlouhé době v klidu , jak je ten módní výraz, spoko," promluvila o svém soukromém štěstí Tereza. ■