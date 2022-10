Známý dabér Dartha Vadera ze Star Wars umírá ve Specialistech na rakovinu. Sám měl kdysi namále po útoku šílence

Jiří Klem Foto: Soukromý archiv J. Klema

Sám herec má nyní o „zábavu“ také postaráno. Asi před 14 dny si přivodil hodně ošklivý úraz, když doma uklouzl na schodech. V jedné ruce držel kočičí exkrementy, protože mají šest mazlíčků a záchody pro ně umístěné v patře i v přízemí. Jak prozradil Super.cz, nestalo se mu to poprvé.

„Tentokrát jsem se trefil zády a schod mi zlomil první páteřní obratel. Odborníci doporučili léčit to konzervativně. Nejsem v krunýři, ani nepřistoupili k operaci. Půjde o běh na dlouhou trať. Bolest si vás uhněte sama, beru spoustu prášků,“ řekl Super.cz Klem (78) docela optimisticky.

Osud si herce, který v době své největší slávy patřil k obletovaným sex symbolům, vychutnal dost krutě už v minulosti. Šel pracovat do dabingového studia a kráčel ulicí Na Viničních horách v pražských Dejvicích. Na ten den 3. února 1999 nikdy nezapomene.

Proti němu si vedla starší žena, elegantně oblečeného mladíka, o hlavu menšího než Klem. Pár byl značně veselý. A protože úzký chodník neumožnil všem projít, herec „připrdlé“ dvojici uhnul, sešel do silnice. Sjetý mladík na něj špatnou češtinou houknul: co na nás čumíš, ty prase. On to nevnímal, ale když je míjel, dotyčný sprosťárnu zopakoval.

„To mi prdlo v hlavě a říkám mu: Ty smrade, co si to dovoluješ?! Prase jsi ty, a k vidění na tobě nic není. To ze mě vypadlo na jeden nádech. Popadl mě za kožich, já se po něm reflexně ohnal a dal mu ránu do nosu, ale málo. Během pár vteřin jsem ucítil dvě tupé rány do nohy,“ vypráví Klem o hrůzném zážitku.

Vyšetřovatel pro násilné trestné činy mu pak řekl, že to byl školený mladík, který použil jeden z hlavních bojových zásahů na likvidaci protivníka. Klem zůstal ležet, postavit se nemohl, pravá noha visela jen na žilách, šílenec mu překopl sval i šlachy.

Dávali ho dohromady lékaři v Ústřední vojenské nemocnice v Praze – Střešovicích. Prodělal dvě operace a pak strávil několik měsíců v rehabilitačním ústavu na Slapech. Od té doby má následky a v noze mu zůstaly čtyři titanové šroubky. ■