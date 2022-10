Zpěvačka Kateřina Pechová v sobě dusí dávnou bolest: Nevlastní tatínek jí zemřel na stejnou nemoc jako Stanislav Gross

Kateřina Pechová Michaela Feuereislová

„Tatínek s nemocí bojoval v době, kdy Alsa ještě neexistovala. Vznikla v podstatě těsně před tatínkovou smrtí. Lékaři nám nebyli schopní moc poradit a vysvětlit nám, co nás čeká. Neměli jsme prakticky na koho se obrátit. Přesto se celá rodina snažila být tatínkovi oporou i v době, kdy už byl v nemocnici upoután na lůžko," svěřila se Kateřina.

Právě i osobní zkušenost ji přivedla ke spolupráci se spolkem. "Když jsem se o Alse dozvěděla, rozhodla jsem se jim pomáhat a podpořit je. Stále mě trochu mrzí, že jsme se o nich nedozvěděli dřív. Vědět, co je ALS a co pacient potřebuje, by nám určitě moc pomohlo. Proto jsem ráda, že se Alse daří a dostává se do povědomí lidí. Nemocní a jejich rodiny mají v Alse fantastickou oporu,“ obdivuje práci spolku Kateřina. ■