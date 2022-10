Asi vážně umí kouzlit: Čarodějky z Eastwicku vypadají i po 35 letech pořád stejně!

Slavným kráskám bylo v době natáčení všem okolo třiceti... Profimedia.cz

Od natočení kultovní komedie režiséra George Millera Čarodějky z Eastwicku uplynulo už neuvěřitelných pětatřicet let, ale při pohledu na hlavní představitelky v podání Michelle Pfeiffer (64), Cher (76) a Susan Sarandon (76) se zdá, jakoby to snad bylo včera. Zapomenout samozřejmě nelze ani na Jacka Nicholsona (85), jenž ztvárnil tajemného charismatického cizince Daryla, který všem třem dámám doslova učaruje…

Michelle, jež si ve snímku zahrála novinářku Sukie, kterou opustil manžel, bylo v době uvedení filmu devětadvacet, ale i dnes ve čtyřiašedesáti je to kočka. V černých šatech s balonovými rukávy se objevila v létě na akci pořádané streamovací službou Paramount+ v Londýně.

Tehdy jednatřicetiletá Cher v komedii ztvárnila ovdovělou sochařku Alex, která jako první podlehla Darylovým svodům. Jedna z největších hudebních hvězd všech dob se naposledy blýskla na pařížském týdnu módy, kde se dokonce představila i na mole v závěru přehlídky Balmain vedle návrháře Oliviera Rousteinga. Všichni byli ze zpěvačky doslova paf a ona se dočkala několikaminutových ovací publika.

Držitelka devíti Zlatých glóbů a Oscara Susan Sarandon se představila v roli rozvedené učitelky hudby Jane. Susan bylo tehdy rovněž jednatřicet a dodnes zůstává velmi aktivní jak v oblasti filmu, tak divadla. Jen se přesvědčte, jak senzačně vypadá například v letošní sérii seriálu z country prostředí Monarch, kde má jednu z hlavních rolí.

Do hereckého důchodu se naopak odebral Jack Nicholson, jehož posledními snímky byly komedie z roku 2010 Poznáš, až to přijde a I’m Still Here. Jackovi bylo v době natáčení Čarodějek čtyřicet, dnes je mu pětaosmdesát. Naposledy jej fotografové jako velkého fanouška Los Angeles Lakers zachytili loni v říjnu v první řadě na basketbalovém zápase mezi Lakers a Golden State Warriors. ■