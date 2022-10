Po divokém rozchodu už tanečnici nechtěl. Láska však Onderovi a jeho o 15 let mladší kolegyni ze StarDance jen kvete

Natálie Otáhalová promluvila o vztahu s tanečníkem Janem Onderem. Super.cz

Po mediálně rozebíraném rozchodu s kolegyní Lucií Hunčárovou Jan Onder (37) říkal, že s tanečnici už vztah nechce. Člověk ale míní a život mění... Do života mu vstoupila o 15 let mladší Natálie Otáhalová a láska jim jen kvete.

Pár žije v krásném mezonetovém bytě v pražských Nuslích a Jan se nedávno Super.cz svěřil, že Naty je skvělá drahá polovička. „Natálka je typická hospodyňka, nabízí jídlo a furt se o mě stará.“

Jaký na to má názor tanečnice a herečka, kterou diváci mohli vidět v seriálu Pozadí událostí na ČT? „Umím skvělé tousty se šunkou a sýrem. Ale když chci, tak i něco uvařím, ale moc se to nestává. Takže vaří spíš Honza, třeba těstoviny s krevetami, a je to výborný,“ reagovala se smíchem Natálie.

Už vymýšlejí, co podniknou následující měsíce. „Štědrý den strávím s rodinou, ale my si s Honzou uděláme vlastní Vánoce. Samozřejmě bychom rádi někam vyrazili, ale máme práci a já mám školu. Budu mít druhé absolventské představení, tak to budu mít nabité.“

A co má kráska na svém partnerovi úplně nejraději? „Honza je strašně vtipný, zábavný, hodný člověk, a to si myslím, že bohatě stačí,“ dodala Natálie Otáhalová, která studie poslední rok na herecké škole. Po dokončení studia by se ráda dál herectví věnovala. ■