Ty byste rozhodně nepřehlédli: Megan Fox s napěchovaným dekoltem a rozparkem, její snoubenec v latexu

Takhle se Megan Fox a Machine Gun Kelly vymódili. Profimedia.cz

Kamkoliv přijdou, rozhodně mají za cíl zaujmout. A to se jim daří. Ani tentokrát se toho Megan Fox (36) a Machine Gun Kelly (32) nebáli. Herečka vyrazila se snoubencem na akci Time100 Next Gala v New Yorku, a ačkoliv okouzlila plným dekoltem ve zlaté róbě se svůdným rozparkem, byl to tentokrát spíš rapper, za kým se hlavy otáčely.