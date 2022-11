Hvězda Kameňáku po delší době ve společnosti: Hana Čížková je rok před sedmdesátkou ve formě

Hana Čížková Super.cz

Přestože to je devatenáct let, co se objevila v prvním díle komediální série Kameňák, vypadá stále fantasticky. Role si dnes herečka, která za rok oslaví již 70. narozeniny, vybírá. „Byly doby, že člověk dělal vše, co mu bylo nabídnuto, to už nechci, chci mít hezké role, co mě baví. Já jsem se dokonce naučila odmítat, v televizi jsem odmítla jednu roli, kterou jsem nechtěla, a byla jsem ráda, že jsem to dokázala,“ svěřila se herečka, která stále hraje divadlo a s dcerou Janou připravuje talk show.

A jak se herečka udržuje stále ve formě? „Já chodím cvičit 2x týdně, občas jdu na tenis, a mám dceru a jejím životem tak trochu žiju,“ prozradila Hana Čížková, která si dceru Janu Rybníčkovou, která zpívá po pseudonymem Yanna v jejich devíti letech adoptovala. Dnes jí dělá velkou radost. ■