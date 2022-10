Vidíte tam podobu s Kim? Bývalka Kanyeho Westa vystavila luxusní zadeček na pláži

Chaney Jones Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hvězda sociálních sítí, která podle fanoušků jako by z oka vypadala Kim Kardashian (42), nyní předvedla své křivky na pláži v Miami. V jednodílných vykrojených plavkách nechala vyniknout i zadeček. Právě díky křivkám je hojně srovnávána s Kim. Porovnat je můžete v naší galerii.

K rozchodu Chaney a Kanyeho došlo začátkem léta po jejich společném výletu do Japonska. Není jasné, co k němu vedlo, rapper to nicméně od krachu manželství dost střídá.

Sexy brunetku zjevně rozchod nijak nepoznamenal, naopak z něj vytěžila mnoho sledujících na sociálních sítích. Jen na Instagramu její profil sleduje už přes 600 tisíc lidí. Těm se Chaney pravidelně předvádí v upnutých a vykrojených outfitech. A rozhodně je o co stát. ■