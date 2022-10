Byla z něj paf a on z ní ještě víc, nakonec to ale nevyšlo: Matthew Perry prozradil, proč se rozešel s Julií Roberts

Matthew Perry a Julia Roberts v Přátelích Profimedia.cz

Matthew Perry (53) se ve svém memoáru otevřeně rozepsal nejen o zdravotních problémech, ale také o svých minulých vztazích. Fanoušci byli zvědaví speciálně na ten s Julií Roberts (54), s níž se dal dohromady poté, co si střihla epizodní roli v Přátelích. A dostali, co chtěli, Perry zveřejnil detaily vztahu i co vězelo za jejich rozchodem.

Roberts tvůrci Přátel museli slíbit, že bude v Chandlerově příběhové linii a že musí být romanticky spojeni, než na účinkování kývla. A sympatie byly zjevně vzájemné.

„Fakt, že mám konečně výmluvu poslat ti květiny, je ještě víc vzrušující než to, že dělám tuhle show,“ stálo v kartičce, kterou herec přiložil k pugétu růží a poslal Julii před natáčením, jak píše ve své knize Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih.

Po společném natáčení platonická láska mezi herci rychle přerostla ve skutečnou a začal jejich tříměsíční románek. Jeden z druhého byli podle všeho paf.

Perry dokonce poznal hereččiny rodiče. Na Silvestra ho Julia pozvala do rodného Taosu v Novém Mexiku, aby se seznámil s její rodinou. A šlo o velmi romantickou záležitost.

„Těsně před půlnocí jsme skočili do auta a vyjeli do hor. Sněžilo,“ píše herec. „Když jsme dorazili na vrchol, na chvíli se vyjasnilo a my měli výhled na celé Nové Mexiko a ještě dál. Jak jsme tam seděli, cítil jsem se díky ní jako král světa. Jemně sněžilo a takhle jsme vstoupili do roku 1996,“ popsal detailně Perry.

Vypadalo to na lásku jako trám, co se tedy pokazilo a vedlo o dva měsíce později k rozchodu? Vztah paradoxně ukončil Matthew.

„Randit s Julií Roberts na mě bylo trochu moc,“ přiznal. „Pořád jsem čekal, kdy se se mnou rozejde. Proč by taky ne? Nemohl jsem jí přece stačit. Byl jsem zlomený, zničený, nešlo mě milovat,“ šokoval pochybami o sobě samém.

„Takže místo abych čelil agónii z kopaček, jsem se rozešel já s ní. S nádhernou, úžasnou Julií Roberts,“ uzavřel herec.

Perry roky bojoval se závislostí na alkoholu a lécích na předpis, která, jak tomu bývá, pramenila z hlubších psychických problémů. Nedostatek sebevědomí a sebedůvěry se mezi ně nejspíš řadily.

Poté, co v důsledku závislosti málem zemřel a patnáctkrát se léčil, je herec 18 měsíců čistý a tvrdí, že je konečně na lásku připravený. Teď už by se prý nebál ani založení rodiny. Od loňska, kdy ukončil vztah se svou manažerkou Molly Hurwitz, je podle všeho single. A i když Julia Roberts už dávno volná není - od roku 2002 je šťastně vdaná za Daniela Modera, s nímž má tři děti - nezbývá než mu přát, aby brzy našel tu pravou. ■