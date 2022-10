Bývalá dětská hvězda Yvetta Kornová, kterou ničil alkohol, na akci jako bezdomovkyně: Kolegové ji nepoznali

Yvetta Kornová překvapila kolegy i vizáží bezdomovkyně (vpravo). Foto: Super.cz/Herminapress

Tisková konference třináctidílného seriálu režiséra Tomáše Magnuska Společně sami tak měla opravdu neobvyklý úvod. Při představování herců se do reprezentačního sálu dostala osoba bez

domova a nenechala se vykázat. Dokonce si chtěla sednout na židli Zlaty Adamovské, kterou tak dostala do rozpaků. Režisér po chvíli uvedl celou situaci na pravou míru.

„Po třiceti letech se do filmu vrátila herečka Yvetta Kornová. Jediný, kdo ji tady v převleku bezdomovce poznal, byl Jirka Krampol, jinak nikdo. Yvetta žije kousek od Náchoda a pomáhala mi v mém penzionu Viktorka, dělala uklízečku, pokojskou. Ten její životní osud je šílený, ale my ji máme rádi. Nabídl jsem jí roli a ona ji přijala. S Martinem Dejdarem hrají dva bezdomovce, lezli v Hradci do popelnic a byli skvostní,“ svěřil se na tiskové konferenci režisér.

Yvetta Kornová byla v kostýmu opravdu k nepoznání. Pro přítomné fotografy však po prohlédnutí scény zapózovala s úsměvem a bez čepice.

Herečka na akci prozradila, že se stará o ovečky a osm koček a má se dobře. „Hraji bezdomovkyni a asi dobře. Když jsem v utajení čekala před budovou na příchozí hosty a herce, dostala jsem od nějakého pána stravenku,“ dodala se smíchem Yvetta Kornová. ■