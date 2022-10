Zatímco on mluví o vztahu, ona o přátelství: Natálie Grossová v objetí influencera Kajumiho

Natálie Grossová se s youtuberem Kajumim objímá a drží za ruce, ale přítelem ho nenazývá Super.cz

Za posledních několik týdnů nebyla snad společenská událost, kde by se Natálie Grossová (20) neobjevila bez doprovodu. Ten jí pravidelně dělá influencer a účastník reality show Like House Adam Kajumi. Na objetí před objektivy fotoaparátů došlo i tentokrát.

A zatímco mladý youtuber mluví o vztahu, který je na začátku. Mladá zpěvačka zatím vše nazývá přátelstvím. „Doprovází mě, je to skvělý kamarád, vídáme se teď strašně často a je to super parťák na takové akce,“ svěřila se Super.cz Natálka na tiskové konferenci nového seriálu Spolu sami. Po nedávném rozchodu se do ničeho vážného prý nepouští.

„Nedávno jsem se rozešla s přítelem a do vážného vztahu se teď nechci hrnout, ale je hrozně fajn,“ dodala herečka a zpěvačka, která si před kamerou střihla poněkud intimní scény.

„Byla to pro mě obrovská příležitost a seriál, ve kterém bych se mohla herecky ukázat,“ popsala Natálie Grossová, která se vedle natáčení věnuje divadlu. „Teď jsem denně v divadle, zkoušíme muzikál Okno mé lásky, to je pro mě také výzva, protože hraji sprejerku, která má zkušenosti s drogami. Jsem teď pořád na jevišti, 3. listopadu máme premiéru, a pak už to bude volnější,“ dodala. ■