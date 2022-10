Oslavila 75. narozeniny a stále vypadá skvěle: Jana Švandová popsala trapas jako vystřižený z Pretty Woman

Jana Švandová vypadá skvěle a stále jen září Super.cz

Šmrncovní Jana Švandová (75) má stále elánu na rozdávání a drží krok s mladšími kolegyněmi. Herečka, která je považována za sex-symbol sedmdesátých a osmdesátých let, v létě oslavila půlkulaté narozeniny, vidět to ale rozhodně není.

V oblékání sází Jana Švandová na aktuální trendy, které jí rozhodně lichotí. „Nechtěla bych být ta generace, která říká, že za nás to bylo lepší. Každá generace má svůj styl, a to je pěkné. Já jsem dáma starší, jak říkám „middle aged“ a snažím se mít mladší styl a prostě si myslím, že to každou ženu dělá mladší a mně se prostě líbí, jak mladí chodí oblečení,“ prozradila nám herečka na křtu knihy Lahodně s etiketou své kamarádky Evy Filipové.

„Je to nejenom kuchařka, ale i knížka, která se týká etikety, kterou napsala moje kamarádka. Já kuchařka nejsem dobrá, u nás vaří manžel. Když jsme sami dva, tak to jde, když přijdou děti, tak musíme spojit síly,“ svěřila se s tím, že i co se týče etikety, má za sebou pár faux pas. Jaké, si poslechněte v našem videu.

Jana Švandová je stále v jednom kole a natáčí nejen seriál ZOO. „Začala jsem v září seriál Sex O’Clock pro Voyo, ještě dotáčíme nějaké dny, myslím si, že to bude seriál, o kterém se bude hodně mluvit,“ řekla nám herečka. ■